Mersin'de endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları arazi eğitimi yapıldı

Müdür Yardımcısı Beyhan Altıntaş, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, şube mühendisleri, işletme müdürleri, işletme müdür yardımcıları ve şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmasında konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının çok önemli olduğunu, yapılacak bu çalışmaların önümüzdeki 20-30 yıl içinde semeresinin alınacağını söyledi.

Yapılan çalışmaların yörede yaşayan insanlara iyi anlatılması gerektiğini kaydeden Akduman, "Kurumsal olarak geçmişten bugüne kadar önemli ormancılık çalışmalarını gerçekleştirdik. Bunun en iyi örneği ise yok olmak üzere olan sedir ormanlarının yeniden ihya edilmesidir. Bu kapsamda endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarımız da en verimli sahalarda, makine ile toprak işleme çalışmasının yapılarak, üstün nitelikli fidan dikilmek suretiyle daha verimli orman kurmak amacını taşımaktadır" dedi. Akduman, fidan dikiminden sonra da 5-6 yıl süreyle ot alma-çapalama- koruma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, işin tekniğinden taviz verilmeden ve zamanında yapılması gereğini vurguladı.

Arazi eğitiminde, ekskavatörle toprak işleme, fidan dikimi, fidan bakımı teknikleri ile dikenli tel çit ihata tesisi çalışmaları Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Mühendisi Mehmet Can Yüksel tarafından uygulamalı olarak gösterildi.