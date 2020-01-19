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Mersin'de engelli ailelerine dikiş kursu veriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde kurs gören çocukların annelerine yönelik dikiş kursu açıldı.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, engelli bireylerin sosyal hayatta aktif rol alması için çalışmalar aralıksız devam ederken, engelli çocukların anneleri de ihmal edilmiyor. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezindeki etkinliklere çocuklarını getiren annelere, bekleme süreleri boyunca vakitlerini aktif değerlendirebilmeleri için dikiş kursu açıldı.


Kursun ilk modülü olan 'dekoratif minder dikimi'ne ilginin yoğun olduğu görülünce, 'salon takımları dikimi' modülü olan ikinci kurs açıldı. Toroslar Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen usta öğretici Özlem Ünal tarafından verilen kurs, hafta içi her gün saat 08.00-13.30 arası gerçekleşiyor.


Zamanının tümünü engelli çocuklarının bakımına ve eğitimine adadıklarını belirten kadınlar, dikiş kursunda hem üretiyor hem sosyalleşiyor. Kadınlar, el emeğiyle yaptıkları çanta, önlük, nevresim takımı, kırlent gibi ürünlerin kumaşlarının çoğunu eski kotlardan ve kullanılmayan kumaşlardan elde ederek geri dönüşüme katkı sunuyor.


18 Şubat'a kadar devam edecek olan kurs sürecinde kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini düzenleyecekleri kermeste satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sağlayacak.

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