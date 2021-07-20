Mersin'de engelli tuvaletine zarar verildi

Kültür Park'ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren şahıslar lavaboyu, duvar seramiklerini ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen saldırılar, vatandaşın hizmet almasını engellerken, hem kaynak hem de emek israfına neden oluyor.