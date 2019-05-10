Mersin'de Engelliler Şöleni başladı

'si gerçekleştirilen geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni başladı.

10-16 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan şölende, toplumda farkındalık ve duyarlılığın arttırılması amaçlanıyor. Resim sergileri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletilerinin yer aldığı etkinlik boyunca, engelli vatandaşların daha üretken ve daha özgür bireyler haline gelmeleri, toplumla daha çok bütünleşmeleri sağlanacak.

Etkinlik öncesinde Kongre ve Sergi Sarayı'nda stant açan Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı'nın ‘Engelsiz Sanat, Engelsiz Hayat El Sanatları Sergisi'ni gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalışmaları inceleyerek kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençleri kırmadı.

Etkinliğe Başkan Seçer'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Diyaaddin Özer, Mersin Milletvekili Alpay Antmen ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı.

“Engellilerimizi her zaman şefkatle sarıp sarmalayacağım”

Şölenin açılışında konuşan Seçer, engellilere uygun bir yaşam biçimi oluşturulmasının, toplumların gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olduğunu söyledi. Seçer, “Bir toplumda engelliler, engelli olduğunu hissetmiyorsa, yaşam onlara uygun hale getirilmiş, engeller bir bir ortadan kaldırılmışsa o toplum kalkınmış ve gelişmiş bir toplumdur. Bu ülkede yaşayan engellilerimiz bizim onurumuz, bizim şerefimiz. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Engelli çocuklarımız, engelli gençlerimiz, engelli kardeşlerimiz merak etmesin. Mersin'e seçilen yeni belediye başkanı Vahap Seçer, onları şefkatli kollarında her zaman sarıp sarmalayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Hayata geçirilen hizmetler ve projelerini anlatan Seçer, 2020 yılına kadar Mersin'i engelsiz bir şehir haline getireceklerini belirterek, engellilere istihdam alanında pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğinin altını çizdi. Seçer, “Öncelikle engellilerimizin çalışma hayatına yönelik pozitif ayrımcılık yapmamız gerekiyor.

Yasaların belirlediği oranın daha üzerinde engellilerin iş hayatına istihdam edilmesi gerekiyor. Onlara öncelik tanımamız, pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Onların yaşam standardını yükselten, kendi ekmeğini, kendi çabasıyla, kendi emeğiyle kazanması için onlara istihdam sağlayıcı tedbirleri alacağız. Bu bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarından uygulanacak olan ulaşımda indirim konusuna da değinen Seçer, “Bu arada dün yaptığım basın toplantısında bir yanlış anlamaya sebebiyet vermişiz. Ulaşım ücretlerinde bir indirime gidiyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz 60-65 yaş arası vatandaşımız da bundan faydalanacak. Yasal olarak biliyorsunuz 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, engellilerimiz zaten ücretsiz olarak ulaşım hizmetinden faydalanabiliyor. Bizim sadece dün gündeme getirdiğimiz ulaşım hizmetlerindeki indirim yani 1.25 TL olan ulaşım hizmetleri, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımız için geçerliydi. Bunu da belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Şölen'de ayrıca Başkan Seçer tarafından 'engelli dostu' işletmelere plaket takdimi yapılırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Tiyatro Gösterimi ile Engelsiz Koro ve Orkestra da gösterilerini sergileyerek, engelli bireylere unutamayacakları bir gün yaşattı. Başkan Seçer de gösterileri sonuna kadar izleyerek, çocukları tebrik etti.