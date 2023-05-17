Mersin'de engelliler temsili askerlik yaptı

Mersin'de Engelliler Haftası dolayısıyla Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından ‘Temsili askerlik yemin ve terhis töreni' gerçekleştirildi.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'ndaki törende konuşan Engelli Denizci Er Rüstem Kurt, vatani görevi bir gün dahi yapmanın gurur verici olduğunu, bu duyguyu en üst derecede yaşadıklarını söyledi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'da yemin töreninde, 30 denizci ve 24 jandarma er olarak temsili askerlik yapan 54 engellinin terhis heyecanına ortak olarak, omuz omuza silah ve bayrak üzerine el basıp yemin eden engellilerin terhis belgelerini verdi.

Pehlivan, yapılan törenin akabinde engelli vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Törende Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik'te bir konuşma yaptı.