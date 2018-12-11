Mersin'de 'Engelsiz Sokak Oyunları Şenliği' düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli çocuklar için ‘Engelsiz Sokak Oyunları Şenliği' düzenlendi.

Toroslar Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Toplumun temel değerlerini yansıtan çocuk oyunlarının engelli bireyler tarafından öğrenilmesi, oynanması ve sahip çıkılması amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel sokak oyunları oynandı. Binlerce özel çocuğun, eğitmenlerin ve velilerin katılım gösterdiği şenlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken, veliler de çocukların yaşadığı sevinç ile mutlu oldu.

Kortej yürüyüşü ile başlayan şenlikte, Nihat Sözmen Rehabilitasyon Bakım ve Aile Danışma Merkezi öğrencileri 'Anadolu Ateşi' gösterisi gerçekleştirdi. Etkinliğe Mersin genelinden 11 özel eğitim ve uygulama okulu ile özel eğitim meslek okulundan binlerce öğrenci katıldı. Halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, çuval yarışı, sandalye kapmaca, balon patlatma, ip atlama gibi geleneksel oyunların yanı sıra, mini basketbol, mini futbol, koordinasyon parkuru ve bocce oyunları da oynanırken, geleneksel oyunları yeni keşfeden çocukların sevinci ve kazanma gayreti ise görülmeye değerdi

“Şenlik, engelli kardeşlerimizi sahiplenme yönünde yeni bir merhale olacak”

Mersin'i bütün paydaşları ile birlikte vatandaşların eşit bir şekilde yaşadığı, belediye hizmetlerinin tamamından herkesin faydalandığı bir kent yapmak için 2014 yılından bu yana çalıştıklarını belirten Kocamaz, “Geçtiğimiz 56 ayda çok çeşitli etkinliklere imza attık. Bir yandan engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak fiziki hizmetleri yerine getirirken, diğer yandan da Mersin'de ve tüm dünyada bir farkındalık oluşturma çabalarımız sürüyor. Burada 'Engelsiz Sokak Oyunları' şenliği ile de unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı yeniden hatırlamak, hatırlatmak, hem de engelli ve engelsiz kardeşlerimizi bir araya getirmek, buluşturmak düşüncesindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencisi Gizem Kaçaman Başkan Kocamaz'a hediye takdim etti.