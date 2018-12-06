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Mersin'de Erkekler Salon Hokey 1. Lig maçları başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen 2018-2019 sezonu "Erkekler Salon Hokey 1.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2018-2019 sezonu "Erkekler Salon Hokey 1. Lig Maçları" başladı.


Türkiye Hokey Federasyonu 2018 faaliyet programında yer alan, 5-8 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye geneli 8 takımdan 96 sporcunun mücadele ettiği 2018-2019 sezonu "Erkekler Salon Hokey 1. Lig Maçları" Yenişehir Belediyesi Spor Salonu'nda başladı. Ligin ilk müsabakasını Gaziantep Doruk SK ve Diyarbakır Kayapınar SK arasında oynandı. Karşılaşma Gaziantep temsilcisinin 6-2'lik galibiyeti sona erdi.


Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2018-2019 sezonu Erkekler Salon Hokey 1. Lig Maçlarında Süper Lig mücadelesi verecek olan tüm takımlara başarılar diledi.

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