Mersin'de eski tıp fakültesi yerleşkesi okul oluyor

Gültak, yakın dönemde Akdeniz ilçesine 6 yeni okul kazandıracaklarını, mevcut okulların tamamını da yenileyeceklerini söyledi.

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek'i ziyaret eden Başkan Gültak, burada şube müdürleri ve öğretmenlerle sohbet etti, taleplerini dinledi. Başkan Gültak, ardından beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, şube müdürleri, Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar ve okul aile birlik başkanları ile birlikte, eski MEÜ Tıp Fakültesi yerleşkesi içerisinde inşaat çalışmaları süren okul binasında incelemelerde bulundu.

Farklı mahallelerden yüzlerce öğrenci yeni okula nakil olacak

Gültak, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Burada yükselecek olan okulumuzun inşaat çalışmalarının tamamlanıp eğitime açılmasından sonra Mahmudiye, İhsaniye, Barış ve Bahçe mahallelerinden yüzlerce öğrencimiz buraya gelip eğitim-öğretim görebilecekler. Bu sayede ilçemizdeki okulların öğrenci yoğunluğu da azalacak, sınıf başına düşen öğrencilerimizin sayısı düşecek” dedi.

Yüzlerce veli artık servis ücreti ödemeyecek

Sınıflardaki öğrenci yoğunluğunun azalmasının, eğitimin kalitesini de istenen seviyede yükselteceğini kaydeden Gültak, “Akdeniz'e kazandırılacak olan yeni okulumuzun inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Evlerinden uzak olan başka okullara servisle gitmek zorunda kalan öğrencilerimizin, yeni okulumuza nakliyle birlikte servis ücreti ortadan kalkacak. Tabi bu durum öğrenci velilerimizi maddi olarak rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'e ilk etapta 6 yeni okul yapılması için gerekli girişimlerden olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Gültak, 2023 yılı sonuna dek planlaması yapılan 20 okulun fiziki koşullarının yenileneceğini ifade ederek, “Eğitim süreci, büyük önem ve öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Eğitime, eğitim yuvası okullarımıza ve öğrencilerimize yönelik her türlü hizmet ve projeye desteğimiz devam edecek. Akdeniz için hayata kattığımız hizmet ve yatırımlarda desteklerini esirgemeyen Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfi Elvan'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.