Mersin'de eskiyen kaldırımlar yenileniyor

Cadde'de kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Batısı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, doğusu ise Abdi İpekçi Caddesi'ne uzanan Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi sınırları içerisindeki 138. Cadde'de çalışma yürüten ekipler, cadde üzerindeki kaldırımları yeniliyor. Çevresinde lojistik depolama ve transfer merkezleri bulunan caddenin kaldırımları MESKİ'nin çalışmalarının ardından daha kullanışlı bir hale kavuşturuluyor.