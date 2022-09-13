Mersin'de 'eşler arası sorun çözme eğitimleri' başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, Koç Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştireceği evlilik bağını güçlendirmeyi ve eşler arasındaki çatışma ve sorunları çözme becerisini artırmayı amaçlayan, 'eşler arası sorun çözme eğitimi' başlıyor.

Evlilik bağını daha da güçlendirmek, evliliklerinde yaşadıkları sorunları çözmek, eşler arasında yaşanan kimi sorunların üstesinden kolaylıkla gelebilmelerini sağlamak amacıyla yol göstermek, aile içinde huzuru temin ve tesis etmek amacıyla düzenlenecek eğitimler ücretsiz olacak.

Eğitimle kazanılacak beceriler

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenen programda, bilimsel araştırmalarca kanıtlanmış sorun çözme yöntemleri uygulanacak. Programı bitiren çiftler, şu becerileri kazanacak; “Çatışma yaşadıklarında olumlu bir tutumla sorunu çözmek için adım atabilmek. Sorunlarını çözmek için birlikte çalışmak. Çatışmalarını çözmek için kullanacakları yöntemi güvenle uygulamak. Çatışmaları kalıcı bir çözüme ulaştırmak.”

Başvuruların gizli tutulacağı, kontenjanla sınırlı olan eğitimlere katılmak isteyen ailelerin, '03243366583' ve '05527688888' numaralı telefonlar üzerinden daha detaylı bilgi alabilecekleri ve kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.