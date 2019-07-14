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Mersin'de 'Et Borsası' tartışıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’Yakaköy Kesimhanesi ve Canlı Hayvan Ticaret Merkezi’nin işletilmesi, iyileştirilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda düzenlenen toplantıda, halkın sağlıklı beslenmesi ve gıdaların vatandaşlara güvenli ulaştırılması görüşülürken, oda ve birliklerin katılımıyla ’Et Borsası’ kurulabileceği gündeme geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 'Yakaköy Kesimhanesi ve Canlı Hayvan Ticaret Merkezi'nin işletilmesi, iyileştirilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda düzenlenen toplantıda, halkın sağlıklı beslenmesi ve gıdaların vatandaşlara güvenli ulaştırılması görüşülürken, oda ve birliklerin katılımıyla 'Et Borsası' kurulabileceği gündeme geldi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Canlı Hayvan Ticaret Merkezi'nin faaliyete geçirilmesi ve Yakaköy kesimhanesinin daha verimli bir şekilde çalışır duruma getirilmesine yönelik bir toplantı düzenlendi. Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ulusoy başkanlık ederken, sektör temsilcileri katıldı.


Halkın sağlığı önemli


Toplantıda, halkın sağlıklı beslenmesi ve gıdaların vatandaşlara güvenli ulaşımı için Büyükşehir Belediyesi ile konunun muhataplarının bir araya gelerek, bir yol haritası çıkarılması ve hayata geçirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, mezbahaların kurulumu için ciddi yatırım yapıldığı, özellikle de Yakaköy kesimhanesinin çok modern bir tesis olduğu vurgulanan toplantıda, mezbaha dışı yapılan hayvan kesimleri nedeniyle kesimhanenin kapasitesinin çok altında faaliyet gösterdiği dile getirildi. Bu nedenle toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin önemsendiği ve işbirliği içinde bu tesislerin daha verimli çalıştırılmak istendiği vurgulandı.


'Et Borsası' kurulabileceği gündeme geldi


Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Ulusoy, tüm katılımcıların sorunları ve çözüm önerilerinin dile getirildiği toplantı sonunda yaptığı açıklamada, kentteki kaçak kesimin önlenmesi gerektiğini ve bunun için valilik düzeyinde girişimde bulunarak, ilgili kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmelerini sağlayacaklarını belirtti. Vatandaşlara mezbahalarda kesilen sağlıklı ve kaliteli etlerin ulaştırılacağı, kasaplık hayvan temininde sıkıntı yaşayan, az sayıda hayvan kestiği için mezbahaya hayvan getirmekte zorlanan kasaplar için de oda ve birliklerin katılımıyla “Et Borsası” kurulabileceği de gündeme geldi.

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