Mersin'de etkili olan dolu, ekili alanlara büyük zarar verdi

MERSİN (İHA) – Mersin'de dün etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında büyük zarara neden oldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, 4 ilçede yaklaşık 20 köyde ekili alanlarda hasar oluştuğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Mersin'de geçen hafta meydana gelen ve il genelinde ekili alanlarda zarara neden olan dolu yağışı, dün de yine tarım alanlarına zarar verdi. Özellikle mevsim meyvelerinin büyüme döneminde olduğu bu günlerde etkisini gösteren dolu nedeniyle hem meyve bahçeleri hem sebze tarlaları hem de seralarda çok büyük hasarlar oluştu.

Geçen haftaki ve dünkü dolu yağışının etkilerini İHA muhabirine değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı, dolunun zarar verdiği tarım alanlarında ön hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Geçen hafta Tarsus, Toroslar, Mezitli, Erdemli ve Silifke'nin üst köylerinde dolu yağışının ekili alanlara zarar verdiğini belirten Abalı, “Dün de Tarsus'ta birkaç köy, merkez Toroslar ilçesinde 10'a yakın, Yenişehir ilçesinde 1 ve Mezitli ilçesinde 3 köyde dolu yağışı nedeniyle hasar oluştu. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli arkadaşlarımız, sahada ön tespit çalışmaları yapmaktalar” dedi.

Ön tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık bir hafta sonra da kesin tespit çalışmaları yapacaklarını ifade eden Abalı, “Kesin tespit çalışmaları sonucunda yüzde 30 ve üzerindeki hasarlarda, çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecek” diye konuştu.

Dolunun verdiği zararın meyveler olgunlaştıkça ortaya çıktığına işaret eden Abalı, dolu afetinin vereceği zararı önlemek ya da en aza indirmek için çiftçilerin örtü yaptırmaları önerisinde bulunan Abalı, “Bakanlığımızın dolu hasarına yönelik yüzde 50 desteği var. Bu program açıldığı zaman çiftçilerimizin olabildiğince yüksek miktarda faydalanmalarını temenni ediyoruz” diyerek, çiftçilerden TARSİM sigortası yaptırmalarını da istedi.