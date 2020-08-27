Mersin'de evde sağlık ve bakım hizmetleri

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen hizmetler kapsamında yaklaşık 17 ayda toplam 2 bin 797 kişiye, 30 bin 531 kez evde sağlık ve bakım hizmeti verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan 2019-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında evde sağlık hizmeti kapsamında bin 689 kişiye 19 bin 889 kez hizmet verildi. Evde bakım hizmeti kapsamında da bin 108 kişiye 1959 kez ev temizliği, 6 bin 246 kez kişisel bakım, 2 bin 437 kez rehberlik ve danışmanlık hizmeti olmak üzere toplamda 10 bin 642 kez hizmet verildi. Büyükşehir Belediyesi, özellikle ekonomik yönden dezavantajlı, özel gereksinimli, yaş almış ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz sağlık muayenelerini rutin olarak gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, öncelikli olarak herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan veya sosyal güvencesi olsa bile yoksulluk sınırında olan bakıma muhtaç bireylerin evde tedavisini gerçekleştiriyor. Ayrıca yaş sınırı olmaksızın tüm özel gereksinimli bireylerin, tıbbi bakım ve rehabilitasyonları da ekipler tarafından hastaların evlerinde yapılıyor.

Bu hizmeti alan vatandaşlarla, alanında uzman doktor, hemşire, sağlık çalışanı, fizik tedavi uzmanı ve psikologlar ilgileniyor. Hizmet alan vatandaşlara doktor muayenesi, yara pansumanı, sonda değişimi, enjeksiyon, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetleri verilirken, ihtiyacı olan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, hasta nakil aracı ile hastaneye götürülüyor.