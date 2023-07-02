İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de evde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde kurşunlanan evde bulunan kişi başından vurularak hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde kurşunlanan evde bulunan kişi başından vurularak hayatını kaybetti.



E.Y.T. yanına M.Ü.'yü de alarak telefonda alacak verecek meselesinden tartıştığı Ü.Ş.'nin Kale Mahallesi Susanoğlu Caddesi'ndeki evine giderek kurşun yağdırdı. Kurşunlanan evde, ev sahibi Ü.Ş.'nin yanında bulunan A.K., başından vurularak olay yerine hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, şüpheli E.Y.T. ile M.Ü.'yü suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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