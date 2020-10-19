Mersin'de eylül ayında 3 bin 735 konut satıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de Eylül 2020'de konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında azalarak 3 bin 735 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konut Satış İstatistikleri 2020 Eylül ayı sonuçları değerlendirildi. Açıklaya göre, Türkiye genelinde eylül ayında 136 bin 744 konut satıldı. Veriler, eylül ayında konut satışlarının yüzde 6,9 oranında azaldığını ortaya koydu.

Konut satışlarında Mersin 6'ncı sırada

Mersin'de ise konut satışları, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında azalarak 3 bin 735 olarak gerçekleşti. Mersin, yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı.

Mersin, yabancılara konut satışında eylül ayında da üst sıralarda yer almaya devam etti. Mersin'de geçen ay yabancılara 191 konut satıldı. Bu veriyle Mersin, yabancılara konut satışında İstanbul, Antalya, Ankara ve Bursa'nın ardından 5'inci sırada yer aldı.