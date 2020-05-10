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Mersin'de fabrikadaki yangın kontrol altına alındı

Mersin’de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın onlarca itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangın onlarca itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Zaman zaman iş makineleriyle de müdahalelerde bulunulurken, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi sınırında bulunan bir narenciye paketleme fabrikasının bahçesindeki kasaların olduğu kısımda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede fabrikaya da sıçrayan yangın işçiler tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale edildi. Fabrikaya çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Müdahale edilebilmesi için bazı noktalarda fabrika duvarı iş makineleriyle delindi. Bazı işçiler bahçede bulunan kasaları yanmaması için yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Yaklaşık 1.5 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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