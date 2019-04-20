Mersin'de faciadan dönüldü: Yolcu otobüsü küle döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde özel bir firmaya ait yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Faciadan dönülen olayda yolcular kısa sürede tahliye edilirken otobüs küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'tan Adana istikametine giden 01 EBU 74 plakalı yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Aracı durduran ve yolcuları tahliye eden otobüs şoförü C.G, daha sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede otobüsü kaplayan alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdü. Yanan otobüsü gören diğer araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.