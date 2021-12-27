Mersin'de fahiş fiyat denetimi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haksız fiyat artışının önüne geçmek, temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok üründe artan fahiş fiyatları da önlemek adına, fiyat, etiket, gramaj denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, haksız kazanç elde edilmemesi için özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere artan fahiş fiyatları önlemek adına ilçe genelinde faaliyet gösteren çeşitli işletmeleri denetledi. Ekipler ilk olarak ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olup olmadığını kontrol ederken, ardından ürünlerin etiket, gramaj ve son kullanma tarihlerini inceledi. Özellikle sıvı yağ, un, şeker, yumurta, ekmek gibi temel gıda ürünlerini seçip kasaya götüren ekipler, etiket fiyatı ile kasa fiyatlarını karşılaştırıp not aldı. Vatandaşların mağdur olmaması adına denetimde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde ihtarda bulunulurken, zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştıracağı bildirildi.

Öte yandan, ekipler tüm işletmelere fahiş fiyatlı ürün satmaları halinde uygulanacak ağır yaptırımlar hakkında bilgi verip, etiket ve gramaj hakkında da dikkatli olmaları hususunda uyarıda bulundu.

Vatandaşa zarar verip, mağdur edilmesine yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduklarını dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Özellikle haksızlığa fırsat verilmemesi yönünde çok sağlam çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere güveni çok önemli. Gerek fiyat artışı, gerekse diğer mağduriyetler konusunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağımızın da bilinmesini isterim. Denetimlerimiz sıklaşacaktır. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna, bizler de sahada ekip arkadaşlarımız ile destek vermeye devam edeceğiz" dedi.