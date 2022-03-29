Mersin'de fahiş fiyat ve stok denetimleri sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçe genelindeki market ve zincir marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat, etiket ve stok denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, özellikle ayçiçek yağı, şeker ve temizlik ürünlerinin fiyatları incelendi. Marketlerdeki reyonları gezerek ürünlerin etiketleriyle kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, son kullanım tarihlerini ve depoları da kontrol etti.

“Stokçuluğa karşı teyakkuzdayız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, fahiş fiyatın ve stokçuluğun önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi. Yılmaz; “Ekiplerimiz, marketleri denetleyerek, temel gıda maddelerinden belirlenen ürünlerin fiyat etiketini ve son kullanma tarihlerini inceliyor. Esnafımıza bu konuda bilgi de veriyor. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için her zaman yanındayız. Ürünlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.