Mersin'de fahiş fiyata geçit yok

Korona virüs sürecinde normalleşme dönemine adım atılması ile birlikte Mersin'de sokaklar ve marketler yeniden kalabalıklaşmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu geçiş sürecinde marketlerin fahiş fiyattan satış yapmasının önüne geçmek adına denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçiyor.

Marketlerin vatandaşlara ürünleri fahiş fiyattan satarak, vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için denetimler gerçekleştiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ürün fiyatlarını, ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Vatandaşların markette en sık karşılaştığı sorunlardan birisi de aldığı ürünün kasa çıkış fiyatının reyonda yazan fiyattan pahalı olması. Ekipler vatandaşların bu mağduriyetinin de önüne geçebilmek adına gıdanın reyon fiyatı ile kasa çıkış fiyatı arasındaki uygunluğunu da denetliyor. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları geziyor. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol ediyor.

Denetimler sırasında Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerine eşlik eden bir alışveriş merkezinin bölge müdürü Fersent Kızılırmak, gerçekleştirilen denetimlerin ürün fiyatlarını normal düzeyde tutabilmek ve vatandaş mağduriyetinin önüne geçebilmek adına önemli olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi ve Mersin İl Ticaret Müdürlüğü yaptığı denetimlerle marketlerin fahiş fiyattan halka satış yapmasına engel oluyor. Son zamanlarda korona virüs dolayısıyla vatandaşlar zaten maddi anlamda mağdur. Fahiş fiyata satış engellendiği için marketler uygun fiyattan satış yapıyorlar. Vatandaşlar da rahatlamış oluyor, bizim açımızdan da oldukça faydalı oluyor" dedi.