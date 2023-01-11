Mersin'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin planlı ve uzun süreli çalışması sonucu örgüt mensubu olduğu öne sürülen 15 şüpheli tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilere bugün eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 14 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.