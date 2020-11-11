Mersin'de fidanlar toprakla buluştu

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes' kampanyası, bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirildi.

Ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma amacı ile her yıl 11 Kasım günü düzenlenecek olan 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, Mersin'de düzenlenen etkinlikte fidanlar, Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Toroslar ilçesi Korukent Mahallesinde pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, il protokolü üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

“Bugün ilimiz genelinde 52 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız”

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Vali Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği' genelgeleri doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de bugün tüm ilçelerde, 13 lokasyonda fidan dikimi gerçekleştirileceğini ifade etti.

Etkinliklerin pandemi kurallarına uygun şekilde yapıldığına dikkat çeken Vali Su, “Bugün ilimiz genelinde 52 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız. Bu proje kapsamında bu yıl toplamda 2 milyon 18 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bu vesileyle hem nesillerimize ağacı sevdirme hem de vatandaşlarımızın bu sevgiyi pekiştirmesi adına önemli bir etkinlik. Aynı zamanda da gelecek nesillerimize daha yeşil bir Türkiye'yi bırakmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali İhsan Su, diğer tüm katılımcılarla birlikte saat 11.11'de fidanları toprakla buluşturdu.