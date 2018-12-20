Mersin'de 'Fikir Otobüsü ve Fikir Otobüsü Lise Projesi' tanıtıldı

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı tarafından desteklenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından yürütülen, 'Mersin Çekirdek Genç Girişimci Projesi'nin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından ortaklaşa yürüttüğü 'Fikir Otobüsü ve Fikir Otobüsü Lise Projeleri' açılışı gerçekleştirildi.

MEÜ Çiftlikköy Kampüsü içerisinde bulunan Genç Girişimci Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, ÇKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, paydaş kurumların temsilcileri, lise ve üniversiteden birçok öğrenci katıldı. Etkinlikte, TOBB Genç Girişimciler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Danışmanı Berrak Kutsoy ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Sedat Kılıç tarafından 'Yeni Nesil Nasıl Girişimci Olacak?' konulu panel gerçekleştirildi.

"Genç Girişimci Merkezi, her bölgeye örnek bir projedir"

Etkinlikte konuşan ÇKA Genel Sekreteri Altunsu, "Genç Girişimci Merkezimiz de bizim diğer paydaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılardan ortaya çıkan bir ihtiyaçtı. Çok şükür çok önemli bir aşamayı tamamlamış olduk. Bölgemizin sosyoekonomik kalkınmasını sağlayacak olan en önemli etkenlerden biriside yenilikçi ve katma değeri yüksek sektörlere dayalı girişimciliğin artırılmasıdır. Yani yeni pazarlar geliştirerek bunları ekonomik değerlere dönüştürebilen bireyler ya da gruplar yetişmesi gerekmektedir. Ajansımız, girişimcilik ekosistemlerinin iyileştirilmesi kapsamında Habitat ve birçok paydaşımızla ekosistem toplantıları yapmış, girişimcilik eğitimleri vermiş ya da bunlara destek sağlamış, saha etkinlikleri düzenlemiş ve diğer paydaşlarla düzenlenen etkinliklere destek vermiştir. Bir benzer yapı Çukurova Üniversitesi'ne kurulmuş durumdadır. Devletimizin sağladığı maddi kaynaklar doğrultusunda oluşturulacak bir bölgesel strateji ile bir ekosistemin geliştirilmesi için gerekli her adımı atacağız. Bu kapsamda, MEÜ'nün tamamlayarak bu yıl hizmete açtığı Genç Girişimci Merkezi, her bölgeye örnek bir proje niteliğindedir. İnşallah devamında yapılacak yeni ve tamamlayıcı projelerle, gençlerin ve hatta çocukların, geleceğin girişimcileri olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır" dedi.

"Ar-Ge niteliğindeki projeler gerçeğe dönüşmektedir"

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu Doç. Dr. Bahadır Sayıncı ise "Girişimciliğin temelinde heyecan vardır. Bu heyecanın sürdürülebilir olması farkındalıkların açığa çıkarılmasıyla mümkündür. Bu amaçla organize edilen faaliyetler, girişimci olmak isteyen gençlerimize fikirlerin paylaşıldığı ve tartışıldığı bir ortam sağlanmakta. Girişimcilik yeni fikirleri tetikleyen bir süreçtir. Ancak asıl olan fikrin üretime dönüşebilmesidir. Bu misyon ile kurulan girişimcilik merkezlerinde Ar-Ge niteliğindeki projeler, gerçeğe dönüşmektedir" ifadelerini kullandı.