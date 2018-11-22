Mersin'de 'Fırıncılık Sektöründe Sürdürülebilir ve Hijyenik Üretim İçin Uygulamalar Projesi'

Mersin Üniversitesi (MEÜ) koordinatörlüğünde ve paydaş kurumların desteğiyle, Erasmus+ Programı mesleki eğitim stratejik ortaklıklar kapsamında yürütülen 'Fırıncılık Sektöründe Sürdürülebilir ve Hijyenik Üretim İçin İyi Uygulamalar Projesi''nin final toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı İbrahim Ekiz, proje ekibinden Arş. Gör. Gülden Gökşen ve paydaş kurum temsilcileri katıldı. Ekmek ve diğer unlu mamullerin Türkiye için önemine vurgu yapan Mehmet İsmail Yağcı, "Ekmek ve unlu mamuller konusu, toplumun temel gıda maddesi olması nedeniyle çok önemli. Anadolu'da bereketli topraklarda ilk üretilen şeylerden birisidir ekmek ve bugün temel gıda maddemiz oldu. Düzgün, güzel, temiz ve hijyenik olarak ekmeği üretmemiz gerekiyor. Bu proje de bunu amaçlıyor. Bizler tüketiciler olarak sağlıklı ürünlere ulaşmak istiyoruz. Bu projenin, sektördeki paydaşlar tarafından iyi incelenmesi ve uygulanmasını umuyorum. Başta gıda mühendisliği bölümüne ve hocalarına ve tüm proje paydaşlarına teşekkür ediyor, projenin sonuçlarının verimli olmasını diliyorum" dedi.

İbrahim Ekiz ise, "İspanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti ülkelerinden ortaklarımızla birlikte, Tarsus Belediyesi'nin de katkıları ile gerçekleştirdiğimiz bu projede unlu mamul üretiminde kalite yönetimi, iyi çevre ve hijyen konularında eğitim metodolojileri oluşturulmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında, Avrupa ülkelerinde fırıncılık sektörüne yönelik ihtiyaç analizleri yapıldıktan sonra 5 dilde verilmesi planlanan derslerin içerikleri belirlenerek e-öğrenme aracı oluşturulmuştur. Eğitim modüllerimiz ise projenin web sayfasından izlenebilmektedir. Bu bağlamda, projenin ve sonuçlarının verimli olmasını diliyor, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gülden Gökşen de "Kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğümüz proje hijyenik ve çevreye duyarlı projelerini göz önünde bulundurarak bunu fırıncılık ve pastacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre uyarlamayı hedeflemektedir. Bu proje ile her iki sektördeki rekabeti ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Belirlediğimiz ana hedefler ise gıda güvenliği konusunda Avrupa Birliği uygulamalarını tek çatı altında toplamak, yüksek kalitede çevre dostu üretimleri arttırmak, sektör sahiplerine ve çalışanlarına eğitimler vermek ve bilgisayar teknolojilerini az kullanan kesimin bu teknolojilere erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bu açıdan final toplantısını gerçekleştirdiğimiz projemize katkıda bulunan tüm kurumlara, hocalarımıza ve değerli katılımcılara teşekkür ediyor, proje sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde" ifadelerini konuştu.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hamit Köksel'in moderatörlüğünde paydaş kurumların temsilcilerinin katıldığı panel düzenlendi.