Mersin'de fırtına araç ve tarım arazilerine zarar verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle araçlar ve tarım arazileri zarar gördü.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Duatepe Mahallesi'nde park halindeyken üzerine ağaç devrilen 03 ACG 602 ve 33 SA 935 plakalı otomobillerde hasar oluştu. Belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki seraların naylonları yerlerinden sökülürken, çiftçiler seralardaki kabak, biber ve karpuz gibi ürünlerini soğuk ve dondan korumak için kendi imkanlarıyla önlemler aldı.

Arazilerde bulunan seraların 250'sinin fırtına nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.