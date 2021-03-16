İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de fırtına araç ve tarım arazilerine zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle araçlar ve tarım arazileri zarar gördü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle araçlar ve tarım arazileri zarar gördü.


İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Duatepe Mahallesi'nde park halindeyken üzerine ağaç devrilen 03 ACG 602 ve 33 SA 935 plakalı otomobillerde hasar oluştu. Belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.


Yeşiltepe Mahallesi'ndeki seraların naylonları yerlerinden sökülürken, çiftçiler seralardaki kabak, biber ve karpuz gibi ürünlerini soğuk ve dondan korumak için kendi imkanlarıyla önlemler aldı.


Arazilerde bulunan seraların 250'sinin fırtına nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.