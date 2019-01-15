Mersin'de fırtına hayatı felç etti

Mersin'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına birçok ağacı yerinden sökerken, deniz ile kara da birleşti. Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbiriyle yarıştı.

Dünden beri Mersin'de etkili olan sağanak yağmur, öğleden sonra kendini şiddetli fırtınaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Mersin için uyarı yaparken, kentte fırtına saat 15.00'den sonra etkisini artırdı. Özellikle denizde şiddetli fırtına etkili olurken, sahilde bulunan ağaçlar, banklar, oturma grupları, taşlar yerinden söküldü. Kent merkezinde etkili olan fırtınada birçok ağaç yerinden sökülürken, caddeler ağaç yapraklarıyla kaplandı. Vatandaşlar dışarıda gezmekte zorlanırken, tehlikeye rağmen bazı vatandaşlar boyları 10 metreyi bulan dalgaları çekmek için birbirleriyle yarıştı. Özellikle Atatürk Parkı, Kültür Parkı'nda deniz ile kara birleşirken, deniz suları Adnan Menderes Bulvarı'nda yolu trafiğe kapattı. Açıkta bulunan gemiler demir atarak fırtınanın dinmesini beklerken, balıkçı barınağında bulunan gemiciler ise zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgaların teknelerini batırmaması ve su almaması için büyük çaba harcayan vatandaşlar, teknelerinin karaya vurmaması için uğraştı. Belediye ve polis ekipleri vatandaşları sahil kesimlerinden uzaklaştırmaya çalışırken, yetkililer fırtınanın sabah saatlerine kadar süreceğini, bu yüzden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan, Mersin Limanı açıklarında bir süredir haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilen 'Wardeh' isimli ticari gemi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı. Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.