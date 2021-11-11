Mersin'de fırtına seraları vurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde hızı saatte 60-90 kilometreyi bulan fırtına seraları vurdu.

Silifke genelinde gece başlayan fırtına, sabahın ilk ışıklarında etkisini daha da arttırdı. Saatteki hızı 60-90 kilometreyi bulan fırtına, muz seralarına hasar verirken ürünleri de tahrip etti. Muz üreticileri aniden yaşanan olay üzerine adeta şoka girdi.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle özellikle Atayurt, Arkum, Sökün mahallelerinde seralar zarar gördü. Seralardaki direkler yerinden söküldü, seraları örten naylonlar kullanılamaz hale geldi. Devrilen direkler, ekimi yeni yapılan sebze ve meyve fidelerine zarar verdi.

Üreticiler ise gece başlayan şiddetli fırtınanın sürdüğünü, sabahın ilk ışıklarıyla seralarının zarar gördüğünü belirttiler.