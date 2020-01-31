Mersin'de fırtına yıktı geçti

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına tarım alanlarında hasara yol açtı. Domates ve muz seralarının naylonları uçtu, fideler kırıldı, ağaçlar göçtü, ağıllarda hasarlar oluştu. İlçe merkezindeki müstakil bir evin çatısı uçtu, yolcu durakları devrildi. Yayla köylerine sefer yapan dolmuşların bulunduğu kapalı garaj devrildi. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin hasarlı seralarda incelemelerde bulundu.

İlçede şiddetli fırtınanın etkili olduğunu belirten Şahin, "Yaklaşık gece saat 03.00 itibariyle fırtına başladı. Erdemli'de seralara hasar verdi. Çiftçilerimizden gelen ihbarlar üzerine seraların kimisini kökünden sökmüş, kimsinin naylonlarını atmış, kimisinin çatılarını çökertmiş durumda. Şu anda yine fırtına başladı. Hasarımız çok. Allah'tan geldi. Gördüğünüz gibi seraların üzerini hep attı, bazı seralarımızı yerle bir etti. Çoğunu da kökünden söktü" dedi.

Serasının üzeri yırtılan Ahmet Doğru da, "Gece çıkan fırtına dolayısıyla seraların üzerini gördüğünüz gibi hep rüzgar aldı. Zararımız büyük. Fidelerimiz öldü, fidelerimizin hepsi kırık. Zararımız çok büyük" diye konuştu.

Evin çatısı uçtu

Sabah şiddetlenen fırtına dolayısıyla evinin çatısı uçan Erdoğan Fidan da yaşadıklarını anlattı.

Ailesinin son anda evden çıktığını söyleyen Fidan, "Rüzgar şiddetini arttırdıkça, gece çatıyı oynattı. Sonra kuvvetli bir esinti geldi. Aldığı gibi çatıyı atmaya başlayınca, ben takip ediyordum, çocuklara seslendim çıkın diye. O anda kapının önünde yakalandılar. Ama çocuklara bir zarar vermeden kurtardık" şeklinde konuştu

Öte yandan, ilçe merkezinde bulunan ve yaylaya yolcu taşıyan minibüslerin park halinde durduğu garaj da devrildi. Şans eseri kimsenin olmadığı sırada devrilen garajda maddi hasar oluştu. İlçe genelindeki çok sayıda yolcu bekleme durağı devrildi.