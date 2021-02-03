İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de gasp çetesine darbe

Mersin’in Erdemli ilçesinde gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gasp çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 şüpheli şahsın örgütlü olarak Erdemli ilçesi, Tömük ve Kargıpınarı mahallelerinde yaşayan vatandaşların üzerinde korku ve baskı kurarak bölgede zorla para topladıklarını tespit etti.


Adli makamlar koordinesinde şüphelileri yakalamak maksadıyla 4 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli 4 şahsı gözaltına aldı.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 88 adet sentetik uyuşturucu hap, 200 gram bonzai, 45 adet av tüfeği fişeği, 13 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ile 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.


Yakalanan 4 şüpheli şahıstan 2‘si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.