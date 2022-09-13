Mersin'de geçici araç muayene istasyonu yaylalarda hizmet verdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde ikamet eden araç sahiplerinin, şehir merkezi ya da çevre ilçelere gitmeden araç muayenelerini yaptırmalarına kolaylık sağladı.

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK'ün Gezici Araç Muayene İstasyonu, Toroslar Belediyesinin girişimleriyle Ayvagediği, Arslanköy ve Güzelyayla mahallelerinde hizmet verdi. Çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında yol açım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdüren Toroslar Belediyesi, hasat döneminin başlaması ve buna bağlı olarak traktör kullanımının da artması nedeniyle Gezici Araç Muayene İstasyonunu vatandaşın ayağına getirdi. Araç kusurlarından kaynaklanan kazaların önüne geçmek, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, aracın ömrünü uzatmak amacıyla zorunlu yapılması gereken periyodik araç muayene işlemi ile vatandaşlar, araçlarını güvenli ve kolaylıkla muayene ettirdi.

Uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar, verilen bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, “Kent merkezine gitmeden araçlarımızın muayenelerini bu istasyon sayesinde yaptırdık” dediler.

"İlçemizde hayatı kolaylaştırıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da hizmette verimliliği artırmak ve hayatı kolaylaştırmak adına bu tür hizmetleri vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçenin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların, Gezici Araç Muayene İstasyonu sayesinde şehir trafiğinde sorun yaşamadan araç muayenelerini yaptırabildiklerini belirten Yılmaz; “Toroslarımız her geçen daha da büyüyor ve gelişiyor. Hizmetlerimizi sunarken önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve istekleri oluyor. Yaylalarımızda ikamet eden hemşehrilerimizin periyodik olarak yaptırmaları gereken araç muayene işlemini, güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için bu yıl da Gezici Araç Muayene İstasyonu'nun Ayvagediği, Arslanköy ve Güzelyayla mahallelerimizde kurulmasına vesile olduk. Hemşehrilerimiz de bu hizmetten oldukça memnun kaldılar. Bu uygulamayı periyodik olarak devam ettireceğiz” diye konuştu.