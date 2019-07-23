Mersin'de gençlere üniversite tercihinde belediye desteği

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak'ın konuşmacı olarak katıldığı, '21. yüzyılda gençlerin meslek ve kariyer yolculuğu' konferansı düzenlendi.

“Sevdiğiniz ve mutlu olacağınız meslekleri seçin”

Programın açışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Gökbel, üniversite tercihi denince akıllara o andan sonraki hayatın planlanacağı tercihler geldiğini belirterek, “Ülkemizde özellikle ekonomi ve iş alanlarındaki yetersizlik dikkate alındığında iş odaklı tercihlerin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ben altını çizerek şunları söylüyorum; sevdiğiniz ve mutlu olacağınız meslekleri seçin. Özellikle eğitim konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere çok daha fazla katkı veren bir belediye olacağına inanıyorum. Çünkü hedeflerimiz hep bu noktada. Biz belediyenin 5 yıllık stratejik planını hazırlıyoruz. Eski dönemde planlar hazırlanıp tozlu raflarda kalırdı. Ancak son zamanlarda stratejik planların önemi ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, 5 yıllık stratejik planı Büyükşehir Belediyesi'nin bir yol haritası, bir anayasası olarak ortaya koymamızı istedi. Bu noktada yaptığımız çalıştaylarla sporu bir masaya, kültür-sanatı bir masaya, turizmi bir başka masaya, eğitimi, sağlığı, dış ilişkileri bir başka masaya yatırdık. Çalıştaylarda amacımız neydi? Mersin'deki tüm paydaşları bu çalıştaylarda bir araya getirmek. Stratejik planımız muhtemelen eylül ayı sonunda sona erecek. Bu stratejik planda da eğitimin çok ayrı ve özel bir yeri var" dedi.

“Eğitime çok farklı bir bakış getirmek istiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği önemi vurgulayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Necdet Tamamoğulları ise “Yönetimimiz, sosyal demokrat bir belediyecilik için elindeki olanakları kullanmaktadır. Sosyal Hizmetler Dairemizin de bir başlığı eğitim çalışmasıdır. Biz eğitime çok farklı bir bakış getirmek istiyoruz. Çağımızda her şey baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bizim çocukluğumuzda hekim

olmak ciddi bir kazanç kaynağıydı, mühendis olmak öyleydi ama dünya çok değişti. Küresel dünyada iş bölümü çok arttı. Öğrencilerin sevdiği mesleği isteyerek, ona emek ederek, alanında en iyi olmaya çalışarak çok farklı yaşayabileceklerini göreceksiniz. Bugün bir öğretmenin kazancıyla bir hekimin kazancı veya fabrikada çalışan bir makine teknikerinin kazancının aynı olduğunu bilmeniz gerekir. Ama bu, o kişinin becerisine, dünyayı anlayışına, vizyonuna kalmış bir durum. Bunu öğrencinin çok iyi görmesi gerekir” diye konuştu.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarına kayıtlar başladı

Tamamoğulları, üniversiteye hazırlık için Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurslarına kayıtların 19 Temmuz'da başladığını da duyurarak, “Kayıtların 18 Ağustos'a kadar süreceğini söylemek istiyorum. Mersin'in merkezi, Anamur, Mut, Gülnar, Bozyazı, Silifke, Erdemli ve Tarsus olmak üzere 8 dershane açtık. Kayıtlarımız başladı. Kriterlerimizi değiştirdik, yüzde 50 başarı, yüzde 50 ekonomik durum kriterleriyle öğrencilerimizi seçeceğiz. Bu sistemden faydalanamayan başarılı öğrencileri bizim desteklememiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Yeşilyaprak, üniversite adaylarından söz vermelerini istedi

Konuşmaların ardından başlayan konferansı üniversite adayı gençler ilgiyle dinlerken, Prof. Yeşilyaprak'ın anlattığı geleceğin meslekleriyle ufuklarını genişletti. Konferans başlangıcında öğrencilerden söz vermelerini isteyen Yeşilyaprak, “Buradasınız. Bir saat benim karşımdasınız. Burada bir seçim var; ‘Buradayım ama hiç dinlemeyebilirim' ya da ‘Buradayım ama dinleyip yararlanabilirim' demek. Dinlerken alıcılarınızı açık tutacağınıza, girdiğiniz gibi çıkmayacağınıza söz verir misiniz?” dedi. Yeşilyaprak, öğrencilerin tamamından konferanstan kendilerine fayda sağlayarak ayrılacakları yönünde söz aldı.

Konferansın ardından salondaki rehber öğretmenler, öğrencilere tercihler konusunda destek sağladı.

Program, Kongre ve Sergi Sarayında 21-25 Temmuz arasında 'Meslek Tanıtım Günleri', 20-29 Temmuz tarihleri arasında da 'Tercih Danışmanlığı Desteği' ile sabah 09.00-akşam 19.00 saatleri içinde devam edecek.