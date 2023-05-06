Mersin'de 'Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri' yarışması düzenlendi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 'Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması Yarı Finali ve Fikir Maratonu' etkinliğine katıldı.

Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu ana iş birliği ve Mersin Üniversitesi destekleriyle gerçekleştirildi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yarışmaya 384 başvuru yapıldı ve jüri ön değerlendirmesi sonucu 82 proje yarı finale kaldı.

"Gençlerimiz Türkiye Yüzyılı için hazırlar"

Yarı final etkinliğine katılan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Çağımızda girişimciliğin son derece önemli bir kavram olduğunu görüyoruz. Hangi mesleği tercih ederlerse etsinler, öğrencilerimizi yaşamları boyunca yeni fikirler üretebilen, uygulayabilen ve kendilerini ifade etmekte mahir bireyler olarak yetiştirmemiz, onlardaki girişimcilik ruhunu beslememiz gerekiyor. Eğitim camiası olarak bu yönde yürüttüğümüz projelerden, öğrencilerimizin bu projelere katılım oranlarından, üretilen projelerin kalitesinden anlıyoruz ki gençlerimizin önü açık. Türkiye Yüzyılı için hazırlar" dedi.