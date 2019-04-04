İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Mersin'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Mersin’de yasa dışı yollardan Kıbrıs’a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 19 Suriyeli ile 3 göçmen kaçakçısı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mersin'de yasa dışı yollardan Kıbrıs'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 19 Suriyeli ile 3 göçmen kaçakçısı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüphelinin Suriye uyruklu göçmenleri Rum kesiminden gelecek bot ile Kıbrıs'a geçirecekleri bilgisini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.


Şüphelilerin, üç ayrı araçla il merkezinden aldıkları 14'ü erkek, 3'ü kadın ve 2'si bebek olmak üzere toplam 19 Suriye uyruklu göçmeni Erdemli ilçesine doğru götürdüklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 göçmen kaçakçısını suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 22 adet cep telefonu, 5 adet can yeleği, 7 adet araç şambreli ile 1 adet pompa ele geçirildi.


'Göçmen kaçakçılığı' iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanırken, 19 Suriye uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Şüphelilere ayrıca 41 bin 264 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.