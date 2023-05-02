Mersin'de 'Gönülden Gönüle' konseri yoğun ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Türk Müziği Topluluğunun 'Gönülden Gönüle' konseri yoğun ilgi gördü. Müziğin ve sanatın iyileştirici gücüyle yola çıkılan konserde, birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserleri seslendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Müziği Topluluğu ‘Gönülden Gönüle' mottosuyla harika bir konsere imza attı. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen ve Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Şefliğini Erdal Koşar'ın yaptığı, Filiz Koçak, Cengiz İşleyen, Zeynep Özel, Şaban Soyacıman, Özge Çabuk, Güney Özdemir ve Çiğdem Akdoğan'ın solist olduğu konserde yaklaşık 30 kişilik bir ekip sahne aldı. Ayrılık, Bu Gala Daşlı Gala, Nesini Söyleyim Canım Efendim, Dağlar Dağladı Beni, Uzakların Türküsü ve Altın Yüzüğüm Kırıldı başta olmak üzere 18 eserin seslendirildiği konserde vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

"Birçok farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz"

Gerçekleştirilen konserle ile ilgili bilgi veren Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Bu geçen süre içerisinde biz de özellikle sanat topluluklarımızın altyapısını geliştirmek için büyük bir çaba sarf ettik ve bugün görüyoruz ki gerçekten sanat topluluklarımız iyi bir noktaya gelmiş. Bu bize bundan sonrasında birçok farklı proje ortaya koymak için bir ışık veriyor. Bundan sonraki süreçlerde birçok farklı etkinliklerde bir araya geleceğimizi umuyoruz. Bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, deprem nedeniyle ara verdikleri etkinliklere sanatın iyileştirici gücünden yola çıkarak yeniden devam ettiklerini söyledi. Özdülger, "Deprem felaketi sebebiyle acımız büyük ama bu acıyı bir arada, bu güzel konserleri yaparak sanatla iyileştireceğiz. Bu birliktelik sayesinde iyileşeceğiz. Sanatın, müziğin şifalandırdığı noktadan yola çıkıyoruz ve bunları sıklıkla yaparak bu şifayı herkese dağıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konseri değerlendiren Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Yılmaz da "Aylar sonra yeniden işimizi yapıyor olmak keyifli. Sanatın iyileştiriciliğini öne çıkararak normalleşmeye çalışmak gerekiyor. Ulusça hem unutmadan hem de yaralarımızı sanatın şifasıyla sararak iyileşmemiz lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi de bu konuyu çok önemli bir şekilde ele alıyor. Sosyal belediyeciliğin olması gerektiği gibi yapıldığını düşünüyorum. Sanat, diğer etkinlikler ve faaliyetler yoluyla deprem felaketinden uzaklaşma ve iyileşme işini çok muntazam yerine getiriyor" diye konuştu.