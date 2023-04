Mersin'de Grup Tillo, ilahiler seslendirdi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şevket Sümer Mahallesi Pazar Sokağında organize edilen Grup Tillo Konserine, her yaştan yüzlerce vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Grup Tillo üyelerine ve sokağı dolduran vatandaşlara gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Çok acı günler geçirdik. Ülkemiz büyük bir travma yaşadı. Son bin yılın en büyük felaketini yaşadık. Mübarek Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ruhu içinde paylaşmanın ve dayanışmanın adıdır. Yaralarımızı hep birlikte saracağız, bu büyük badireyi de el birliğiyle atlatacağız. Ayrıca herkesin birbirini affettiği, küskünlüklerin unutulduğu mübarek bir ay Ramazan. Bizler de seçildiğimiz günden beri hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmadık, ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin kimliğini taşıyan herkes eşittir' dedik ve o düsturla da çalışmaya ve insanlarımıza ulaşmaya devam ettik" dedi.

"Hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz, her kesime ve her yere eşit hizmet veriyoruz"

Hiç kimse inanmadığı halde Mersin'in en güzel pazar sokaklarından birini bölgeye kazandırdıklarını da kaydeden Gültak "Bugüne kadar bu tür hizmetler yoktu. Geçen akşam, eşimle birlikte bu mahallemizde bir vatandaşımızın evinde iftar yemeğine katıldım. Bana söyledikleri, eskiden dükkanlarımız günlerce kapalı kalıyordu. Gözlerimizi biber gazından dolayı açamıyorduk, mahallemizde huzur yoktu. Her gün kavga vardı. Biz ise seçildikten sonra her gün barış var, sevgi var, muhabbet var. Hiç kimse ayrıştırılmıyor, ötekileştirilmiyor, herkes kardeş. Hizmetlerimiz her yere eşit gidiyor. En önemlisi de Akdeniz'e artık barışın ve huzurun kalıcı olarak gelmiş olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Ne söz verdiysek tuttuk, bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz"

Başkan Gültak, TOKİ tarafından tamamlanan Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesini de hatırlatarak,"Engellemeye kalktılar ama biz projeyi bitirdik, anahtarlarını teslim ettik. Şu an insanlarımız yeni ve güvenli evlerinde yaşıyor. Barış Mahallesinde de projeyi başlattık. Karaduvar'da, Kazanlı'da ve daha birçok mahallemizde birçok hizmeti gerçekleştirdik. Bu caddeye banka şubesi dahi getirdik. Hiç merak etmeyin, Akdeniz'e daha birçok hizmet artarak gelecek. Önümüzdeki günlerde de inşallah bayramı hep birlikte kutlayacağız. Şundan emin olun, Biz olduğumuz sürece Akdeniz'de kardeşlik hüküm sürecek, barış hüküm sürecek. Hiç kimse ayrıştırılmayacak, bunun garantisini veriyorum. 2024 yılı yerel seçimlerinde yeniden göreve gelmemiz halinde Akdeniz'i değiştirmeye ve çok daha yaşanılır hale getirmeye devam edeceğiz. Ne söz verdiysek tuttuk, bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz"diye konuştu.