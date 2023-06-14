Mersin'de 'Güçlü Kadınlar ve Şahmeran' temalı sergi ve defile düzenlendi

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün, Arkeoloji Müzesi ve Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) ile birlikte düzenlediği 'Güçlü Kadınlar ve Şahmeran' temalı sergi ve defile, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen sergide, Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı eserler sergilendi. Tarihi eserlerin arasında yürüyen mankenler, hazırlanan 10 tasarımı sergiledi. Defilenin finali, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafeti taşıyan mankenle yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mikail Eren, "Olgunlaşma enstitüleri, kültürel değerlerimizi, özellikle geleneksel sanatlarımızı ve giyim kültürümüzü araştıran, asıllarını koruyarak yeni ürünler hazırlayan, arşivleyen ve gelecek kuşaklara aktaran, bunların ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasını sağlayan, teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörde yer alacak nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim ve öğretimin yanı sıra araştırma, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin tümünü gerçekleştiren hayat boyu öğrenme kurumlarıdır" dedi.

"Türkiye rekoru kırdık"

Bakanlık bünyesinde toplam 30 olgunlaşma enstitüsü ve bin halk eğitimi merkezi bulunduğu bilgisini veren Eren, "İlimizde ise bir olgunlaşma enstitüsü ve 14 halk eğitimi merkezimizle, vatandaşlarımızla el ele hayat boyu öğrenmeyi sürdürüyoruz. Mersin, hayat boyu öğrenmede pek çok alanda olduğu gibi öncü bir ildir. Geçen sene ilimiz genelinde 500 bin kursiyer hedefimizi aşarak Türkiye rekoru kırdık. Bu kursiyer sayısına ulaşırken kurslarımızın kalitesinden asla ödün vermedik" diye konuştu.

Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün GİŞKAD ve Mersin Arkeoloji Müze ile birlikte düzenlediği bu etkinliğin, eğitimin dar kalıplara sığmayan yüzünü gösterir nitelikte olduğunu kaydeden Eren, "Bu çalışma bizlere Anadolu gelenek ve inanışlarının, eğitim ve bunun çıktıları ile nasıl aktarılacağının temsilidir. Geçmişten günümüze Anadolu'da gelenekler ve halk inanışları sözlü olarak nesilden nesile aktarılmaktadır. Şahmeran, bu aktarımların başında gelen mitolojik varlıklardan biridir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik'in eşi Oya Gedik, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Memur Sen ve Eğitim Birsen İl Başkanı Abdullah Çelik, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer ve GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı katıldı.