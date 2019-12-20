Mersin'de Gülşen Kutlu konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamındaTürk Halk Müziğinin güçlü ve sevilen sesi Gülşen Kutlu, sevenleri ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayındaki etkinlikte, ilk olarak Şef Zekeriya Yıldız yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi saz ve ses sanatçıları sahne aldı. Türkiye'nin değişik yörelerine ait türküleri başarılı bir şekilde seslendiren koro, dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Gülşen Kutlu sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi saz sanatçılarının eşlik ettiği Gülşen Kutlu, repertuarındaki en bilinen ve sevilen türküleri, konseri dinleyen vatandaşlarla birlikte söyledi. Kendisini Mersinliler ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür eden Gülşen Kutlu, “Böylesi kalabalık bir dinleyici kitlesi karşısında sahne almaktan büyük mutluluk duydum. Türkülerime eşlik eden, türkü kültürü ve bilinci taşıyan insanlara konser vermek, benim için de oldukça keyif verici” dedi.

Konserin ardından Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz sahneye gelerek sanatçı Gülşen Kutlu'yu kutladı ve günün anısına çiçek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ise koro şefi Zekeriya Yıldız'ı tebrik ederek çiçek takdim etti.