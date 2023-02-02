Mersin'de gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Mersin'de bir araçta yapılan aramada 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 100 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir şahsın doğu illerinden almış olduğu gümrük kaçağı cep telefonu ve sigaraları Mersin'e getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban girişinde önlem aldı. Plakası belirlenen aracı takibe alan ekipler, kent girişinde durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 100 paket sigara ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, 'sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi tutulmaksızın mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde ülkeye sokulması' suçundan işlem başlatıldı.