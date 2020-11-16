İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi

Mersin’de bir şahsın evinde 14 kilo gümrük kaçağı tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.

Mersin'de bir şahsın evinde 14 kilo gümrük kaçağı tütün ile çok sayıda makaron ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesinde bir şahsın evinde arama yaptı. Evde yapılan aramada, 14 kilogram kıyılmış satışa hazır gümrük kaçağı tütün, bin 620 adet içime hazır sigara haline getirilmiş makaron, 2 bin 400 adet dolum için temin edilen boş makaron ve bir adet elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirildi.


Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.