Mersin'de günde 5 bin metreküp su yer altına akıyor

Seçer'in dinleme yaptığı noktada saniyede 5 litre içme suyu kaybı tespit edildi. Sadece 5 ayda yapılan tespitlerde, Mersin'de günlük 5 bin metreküp suyun yer altına sızdığı belirlendi. Seçer, “Mersin'de yüzde 45 civarında kayıp-kaçak var. Bu oranı düşürmezsek vatandaşlarımıza gönderdiğimiz su faturaları ceplerini yakmaya devam edecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, sabahın erken saatlerinde, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Sızıntı Tespit Ekibinin, Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi 2122 Sokaktaki çalışmalarına katıldı. MESKİ iş yeleğini üzerine giyen ve yer altındaki su patlakları ile su sızıntılarını tespit etmeye yarayan akustik dinleme cihazını kulağına takan Seçer, yer altı dinlemesi yaptı. Yapılan inceleme sonrası saniyede 5 litre içme suyu kaybı tespit edilirken, suyun şebekeye tekrar bağlanması sağlandı.

“Mersin'de yüzde 45 civarında bir kayıp-kaçak var”

MESKİ yetkililerinden bilgi alan Seçer, burada yaptığı açıklamada, Mersin'de su kayıp-kaçak oranının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Bizim en temel sorunlarımızın başında kayıp-kaçak oranlarının yüksekliği geliyor. Bizde yaklaşık olarak yüzde 45 civarında bir kayıp-kaçak var. Bu oran son derece yüksek. Bunları düşürmek zorundayız. Eğer bu oranı düşürüp, olması gereken standartlar boyutuna çekmezsek, vatandaşlarımıza gönderdiğimiz su faturaları ceplerini yakmaya devam edecek. Çünkü her kaybolan bir birim suyun bedelini o faturaya yansıttığımızı herkesin bilmesi gerekiyor. Bu konuda bizim demode olmuş hatlarımızın yenilenmesinden mevcut ekonomik ömrü olan kullanılabilir hatlarımızda dönemsel arızaları tespit edip, bunları gidermeye kadar bir dizi ciddi çalışmalarımız, projeksiyonlarımızın olması lazım” diye konuştu.

“Ekiplerin sayısını arttırmamız lazım”

Kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Seçer, “MESKİ ekiplerimiz şu anda bu tespitleri ciddiyetle yapıyor ve daha da ciddiyetle yapmaya devam edecek. Yer altı sesi dinleme cihazımızla MESKİ ekipleri bu bölgelerdeki isale hatlarında, şebekelerde su kayıplarını ve sızıntılarını, yer altındaki su akış seslerini kontrol ederek tespit ediyorlar. Bu ekiplerin sayısını arttırmamız lazım. Bizim süratle bu çalışmaları yapıp, kayıp-kaçak oranını azaltmamız gerek” ifadelerini kullandı.

Geri kazanımı sağlanan kayıp su miktarı, 25 bin kişilik yerleşimin bir günlük su ihtiyacına denk

Öte yandan, iki ekipten oluşan Sızıntı Tespit Ekibinin, Mersin'in merkez ilçelerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. Akustik dinleme cihazları ile yapılan tespitlerde su kaybının yaşandığı bölgelerin noktasal tespit yöntemiyle belirlendiği ve mevcut arızanın giderildiği belirtilen açıklamada, “MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında yaklaşık 300 adet arıza tespiti yapılırken, bu oran günlük olarak yaklaşık 5 bin metreküp su miktarına denk geliyor. Geri kazanımı sağlanan su miktarı, 25 bin kişilik yerleşim biriminin bir günlük su ihtiyacını karşılayabiliyor” denildi.