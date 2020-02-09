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Mersin'de güneşli havada kar yağışı şaşırttı

Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Mersin’de, kent merkezinde sabah saatlerinde köpük şeklinde görülen kar yağışı, hem şaşırttı hem sevindirdi.

Meteorolojinin don uyarısı yaptığı Mersin'de, kent merkezinde sabah saatlerinde köpük şeklinde görülen kar yağışı, hem şaşırttı hem sevindirdi.


Uzun yıllardır karın yağmadığı Akdeniz kenti Mersin'de, güneşli bir pazar sabahı hafif de olsa köpük şeklinde yağan kar, vatandaşları şaşırtmaya yetti. Meteorolojinin don uyarısı yaptığı kentte, hava sıcaklıkları 5-6 dereceye düşerken, sabah saatlerinde görülen kar yağışı, Mersinlileri sevindirdi. Kar yağışı, sahilde aileleriyle birlikte kahvaltı yapan çocukları da sevindirdi. Kısa süren kar yağışı kalıcı bir beyazlık oluşturmadı.

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