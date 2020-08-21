Mersin'de haklarında arama kararı bulunan 30 kişi yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü 3-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda birçok suçluyu yakaladı. Bu kapsamda faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 evden, 5 iş yeri ve kurumdan, 5 açıktan, 1 otodan hırsızlık ile 1 mala zarar verme ve yankesicilik olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik de çalışmalar yapan ekipler, hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, cinsel taciz, kaçakçılık, terör örgütü propagandası, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından yakalama emri bulunan 30 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Ayrıca, ekiplerin şok baskınlarıyla 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 972 gram uyuşturucu madde, 672 adet uyuşturucu hap ve 2 bin lira para ele geçirildi.