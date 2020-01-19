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Mersin'de Halk Ekmek büfeleri kadınlara emanet

Mersin’de belediye bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeklerin satışının yapıldığı büfeler kadınlar tarafından işletiliyor.

Mersin'de belediye bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerin satışının yapıldığı büfeler kadınlar tarafından işletiliyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, 2019'un Kasım ayında tamamladığı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ardından ekmek büfelerinde de yeni satış modeline geçti. Yeni modelle nüfus yoğunluğu ve talepler doğrultusunda büfe sayıları ve yerleşim noktaları yeniden ele alındı. Ekmek büfelerinde kadınlara özgü bir 'özelleştirme' modeline giden MER-EK, büfelerin işletmesini kadınlara emanet etti. Yeni modelle ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlara ulaşan MER-EK, stratejik planıyla işlevsiz büfeleri kapatarak, işlevsel 38 büfeyle daha fazla vatandaşa ulaşmaya başladı. 54 büfeyle günlük 35 bin ekmek satışı yapan MER-EK, yeni uygulamayla satış kapasitesini genişletip 38 büfeyle günlük toplam 50 bin ekmek satışına ulaştı. Kadınların görev başındaki özverisi, çalışkanlığı ve hijyeniyle ortaya çıkan vatandaş memnuniyeti, satış kapasitesini arttıran en önemli etken oldu.



“Maddi anlamda çok sıkıntı çekiyorduk”


Büyükşehir Belediyesinde kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uygulamalarına katkı sunan MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, ekmek büfelerini de kadınlara emanet etti. Büfeleri işleten her biri ayrı hikayeye sahip kadınlardan 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Arzu Tekin, Güneykent Mahallesi'nde 8 numaralı büfeyi işlettiğini belirtti. İki evlilik yaptığından ve zorlu yaşam mücadelesinin ardından yeni işiyle tanışma hikayesini anlatan Tekin, “Özellikle maddi anlamda çok sıkıntı çekiyorduk. Bu doğal olarak maneviyatı da etkiliyordu. Zincirleme gelişen bir durumdu. Arkadaşlarımdan, mahallede bulunmuş olduğum çevremden belediyenin böyle bir projesi olduğunu duydum. Düşünmedim, gittim başvurdum. Değerlendirmeye aldılar. Arkasından kabul ettiler, çok teşekkür ediyorum kendilerine” dedi.



“Son dönemlerde yaşanan kadına şiddet olayları göz önüne alınınca bu proje çok anlamlı”


Projenin olumlu sonuçlar getirdiğini ifade eden Tekin, şu an üzerindeki baskılardan kurtulduğunu dile getirerek, "Güzel, iyi niyetli yapılmış bir proje. Bana çok iyi geldi. Manevi anlamda çok iyi geldi. Maddi anlamda da iyi geldi. Üzerimdeki baskıları da azalttı. Şu an çok memnunum. Özellikle şu son dönemlerde yaşanan kadına şiddet olayları göz önüne alınınca bu proje çok anlamlı geliyor. Sadece bedensel şiddet değil, psikolojik şiddetler de var. Ruhsal olarak ciddi anlamda etkileniyoruz. Ben çok yararını gördüm. Şu an için çok güzel bir ortamdayım" ifadelerini kullandı.



“Bütün kadınlar bence girişimci olsun”


23 numaralı büfeyi işleten 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Derya Soysal ise, "Bütün kadınlar bence girişimci olsun. Kadınlar daha verimli olsun. Mesela yol süpüren bir kadın gördüğü zaman insan daha güvende hissediyor kendini. Kadınlara verilen bu olanak çok güzel" diye konuştu.

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