Mersin'de Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kesintisiz hizmet için 10 yıllık makinelerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlayan MER-EK, büfelerde yeni satış modeline geçiş yaptı. Kadın istihdamının ağırlıklı olacağı yeni modele geçen MER-EK, şu anda ekmeğe ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşları, geçiş sürecinin tamamlanmasıyla her mahallede ucuz ve kaliteli ekmekle buluşturmayı planlıyor.

Glutensiz ürünlere ulaşma konusunda büyük sıkıntılar yaşayan çölyak hastaları için de adım atan MER-EK, Mersin'de sayısı yaklaşık 3 bin civarında olan çölyak hastalarına, ihtiyaç duyduğu glutensiz ürünleri ulaştırmak için çalışmalara başladı.

Çalışmalar tamamlandı, ekmek üretimi ve satışına başlandı

MER-EK Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Serhat Kanepeci, yeniden üretime başladıklarının müjdesini vererek, “Yaklaşık bir ay kadar fabrikamız kapalı kaldı. Bu süreçte biz fabrikanın ağır bakımlarını yaptık. Şu anda faaliyete geçtik. Üretime başladık ve büfelerde satışımız devam ediyor” dedi.

MER-EK, büfelerde yeni satış modeline geçiş yaptı

Büfelerdeki ekmek satışında yeni bir modele geçiş yaptıklarını vurgulayan Kanepeci, kadın istihdamına ağırlık vereceklerinin altını çizerek, “Ekmeğin satış şeklini değiştirdik. Daha önce kendi personelimiz satış yapıyordu. Ama şu anda büfeleri özelleştirdik ve işletmeciye verdik. Bunu yaparken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan kadın istihdamında pozitif ayrımcılığı uyguladık. Büfelerimizi kadınlara veriyoruz. Özellikle her mahallede ihtiyacı olan, çalışmak isteyip bazı sebeplerden çalışamayan kadınları tespit edip onlara büfeleri veriyoruz. Onları mükellef yapıyoruz, istihdam oluşturuyoruz, orada çalışıyorlar ve ekmeğimizi satıyorlar” diye konuştu.

“Glutensiz ürünlere ihtiyacı olanların bize ulaşmalarını istiyoruz”

Mersin'de glutensiz ürünlere ulaşımda sıkıntı yaşayan çölyak hastalarına da çağrıda bulunan Kanepeci, glutensiz ekmeğe ulaşmalarını sağlamak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Biz çölyak hastalarına şu anda ulaşmaya başladık. Yaklaşık 100 kişiye yakın bir kayıt oluşturduk. Ama biliyoruz ki, Mersin'de yaklaşık 3 bin civarı çölyak hastası var. Çölyak hastalarının tamamına ya da büyük çoğunluğuna ulaştıktan sonra taleplerini oluşturacağız. Şu anda bununla ilgili bir üretim yapamayacağız ama ileriki süreçte mutlaka yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.