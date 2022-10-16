Mersin'de Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğünün 2022 döneminde hayata geçirdiği 'Yetenek Dönüşüm Projesi' çerçevesinde açılan Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu, 17 Ekim'de başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 2 grup halinde yapılacak olan kursta, toplam 50 kursiyer yer alacak. 17 Ekim tarihinde başlayacak olan Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursunda mesleki eğitimin yanı sıra, kurumsal firmaların profesyonel yöneticileri ile networking ve deneyim paylaşımı yapılması da hedefleniyor.

“İş dünyasını geleceğe taşıma misyonunu edinen bir marka oluyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezinin kuruluşunun üzerinden 3 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, işgücü piyasasını koordine ettiklerini ve işbirliğine dayalı birçok projeye imza attıklarının altını çizdi. Özada, Kariyer Merkezinin özellikle pandemi süreci sonrasında, iş dünyasını geleceğe taşıma misyonu edinen bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini de belirtti.