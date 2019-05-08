Mersin'de haşereyle mücadele çalışmaları hızlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin zararlı haşere gruplarına karşı rutin olarak sürdürdüğü mücadele çalışmaları hız kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla harekete geçen ve çalışmalarını hızlandıran ekipler, yaklaşan yaz ayları ile birlikte başlayan haşere sorununu, doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda çözüme kavuşturuyor. İlaçlama konusunda doğal hayat ve biyolojik dengeyi göz ardı etmeden hareket eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, haşerelerin üreme alanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda uygulamalar yapıyor. Ekipler, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan göletler, havuzlar, rögar ve PTT kapakları, bataklıklar, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, foseptikler, menfezler, kanallar, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar ve çöp konteynerleri gibi yerlerde haşere ile mücadele çalışmaları yapıyor.

Öte yandan, bütün mahallelerde sivrisinek, ergin, karasinek, larva, fare ve diğer zararlı haşere grupları konusundaki ilaçlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, çöp konteynerleri, hayvan barınakları, gübrelik alanlar, çöp toplama alanı, çürüyen hayvansal ve bitkisel atıkları, mezbahalar ve atık su arıtma tesisleri gibi yerlerde de yaz döneminde düzenli olarak ilaçlama yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Doktor Bülent Halisdemir, bu çalışmalarla ilgili Mersinli vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, vatandaşların da ekiplere yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Halisdemir, "Mersin'de haşere ile mücadele, iklimi ve coğrafi konumu gereği oldukça güç bir şekilde yapılıyor. Sayın Başkanımız Vahap Seçer'in emri ile özelikle ekosistem dostu ilaç kullanımına özen göstermekteyiz. Bunun için de Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaç alımı konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Biz Mersin'de tüm çalışanlarımız ile bu mücadeleyi yaparken vatandaşlarımızdan da bazı beklentilerimiz var. Özellikle köyler, yaylalar, ve müstakil evlerdeki foseptik kapaklarının kapatılması, oraya ufacık bile olsa herhangi bir giriş çıkışı engelleyecek sistemler kurulması gerekmektedir. Çünkü özellikle sivrisinekler sulu bölgelerde ürerler, oraya yumurtasını bırakırlar. Oradan binlerce çoğalarak tüm mahalleye yayılabilirler” dedi.

Mersinli vatandaşların ilaçlama konusundaki sıkıntılarını 444 2 153 numaralı çağrı merkezinden Büyükşehir Belediyesi'ne iletebileceklerini dile getiren Halisdemir, "Vatandaşlarımız lütfen evlerinin önündeki su birikintilerini giderecek uygulamalar yapsınlar. Kaplarda su bırakmasınlar. Özellikle şehirlerimizde bodrumlarda biriken suların çekilmesi oldukça önem kazanmaktadır. Çünkü bu su kaynaklarında üreyecek olan sivrisinekler, tüm mahalleyi olumsuz etkileyebilmektedir. Buraların kurutulması çok önemli. Eğer kurutulamazsa çağrı merkezi hattımız arandığı zaman biz ve ekibimiz her konuda yardımcı oluruz. Bu mücadele Mersin'in mücadelesi, hepimizin mücadelesi. Bu haşerelerden kaynaklanacak sağlığa olumsuz etkileri hep birlikte gidermek istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek istiyoruz” şeklinde konuştu.