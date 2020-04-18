Mersin'de hasta olan vatandaşların evine sağlık paketi ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'nde hazırlanan sağlık paketleri özellikle hasta, çeşitli rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar götürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde içerisinde maske, el dezenfektanı, sabun ve bilgilendirme broşürünün yer aldığı sağlık paketleri hazırladı. Kentin birçok noktasında farklı zaman dilimlerinde dağıtılan sağlık paketleri, kriz merkezine gelen başvurular çerçevesinde özel durumu olan vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Kronik hastalığı, çeşitli rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü vatandaşların kriz merkezine yaptığı başvurular değerlendiriliyor. Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Nurettin Güloğlu da Büyükşehir'in kriz merkezine ulaşarak, sağlık paketi talebinde bulundu. Güloğlu'nun evine sağlık paketi ulaştıran ekipler, talebi hızlıca çözüme kavuşturdu. Yaşanan süreç nedeniyle evde kalmak zorunda olduğunu belirten Güloğlu, Büyükşehir'in kendisini yalnız bırakmadığını belirterek, duygulu anlar yaşadı. Gözleri dolan Güloğlu, ekipleri evine kahve içmeye davet etti. Ekipler ise süreç atlatıldıktan sonra kendisini evinde ziyaret edeceklerinin sözünü verdi.

Talep ettiği sağlık paketi evine ulaştırılan Güloğlu, “Büyükşehir'in kriz merkezine başvuru yaptım. Bir değil, bin defa teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanına ve personeline teşekkür ederim. Maskemiz yok diye telefon açtım. Sağ olsunlar bize maske getirdiler. Benim yaşım 75. Daha önce böyle bir şey görmedim. Büyükşehir Belediye Başkanımız sözünü tutuyor. Her verdiği sözü yerine getiriyor. Allah ondan razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar, bize çok iyi bakıyorlar. Tek bana değil, herkese. Bizi çok duygulandırdı" şeklinde konuştu.

"Bin vatandaşın talebini hızlıca çözüme kavuşturduk"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Abdullah Gerboğa ise kısa bir zaman diliminde kendilerine kriz merkezi üzerinden yaklaşık 3 bin kadar sağlık paketi talebi geldiğini belirtti. Bin vatandaşın talebini hızlıca çözüme kavuşturduklarını dile getiren Gerboğa, “Gelen çağrılar arasında yoğunluklu olarak kronik hastalığı olan, kanser, diyabet, solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımızın maske ve hijyen paketi talepleri olmaktadır. Bu talepler çağrıyı karşılayan sağlık personelimiz tarafından değerlendirildikten sonra talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çeşitli rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kısa vadede 3 bine yakın talep geldi. Bunların bin tanesini hızlıca karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, kriz merkezimizin 0324 533 37 21 numaralı telefon numarasını arıyor. Burada görevli sağlık personeli arkadaşlarımız, talepleri değerlendiriyor" dedi.