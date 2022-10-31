Mersin'de 'Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek' kursu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı MERCEK Eğitim Merkezi, Toroslar Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan ‘Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek' kursunda eğitimlerini sürdürüyor.

Kursta hasta ve yaşlı bireylerin bakımları, beslenmeleri ve temizliklerinin sağlanması üzerine eğitim veriliyor. Başarılı kursiyerlerin eğitimlerini tamamlamalarının ardından alacakları sertifikayla, bu alanda yaşanan istihdam açığının kapanmasına katkı sunulması hedefleniyor.

“Bu alanda çok büyük bir açığın olduğunu tespit ettik”

Yapılan saha çalışması sonucunda bu alanda büyük bir açığın olduğunu tespit ettiklerini ve bu açığı kapatmak üzere ‘Hasta ve Yaşlı Özbakımına Destek' kursu açtıklarını kaydeden MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Gül Maya, “Önceliğimiz 18-35 yaş arasındaki vatandaşlarımıza bu kurs hizmetini verebilmek. Çünkü bu alanda istihdam gerçekleştirmek istiyoruz. İlgi duyanlar, 'mercek.mersin.bel.tr' adresinden ve aynı zamanda 'Teksin' uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirler” dedi.

Verilen eğitimlerin içerisinde tıbbi bilgilerin de yer aldığını, ancak sadece gözlemlemek ve önleyici durumlar oluşturmak üzerine bu eğitimi verdiklerini kaydeden Maya, “Kursiyerlerimizin direkt tıbbi müdahale etme şansı yok. Toroslar Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açtığımız bu kursumuz 160 saatlik bir kurs. Sonunda sınava tabi tutulacak kursiyerlerimiz, başarılı oldukları takdirde sertifika almaya hak kazanacaklar” diye konuştu.

“İlerleyen süreçte bunu işe çevirmek istiyoruz ”

Yaklaşık 3 ay önce Mersin'e taşındığını ve 3 haftadır kursa devam ettiğini belirten Nazife İşlek ise “Çok nezih bir ortamda öğrenerek ilerliyoruz. İlerleyen süreçte bunu işe çevirmek istiyorum. Hasta ve yaşlılara bilinçli bir şekilde hizmet etmeyi öğreniyoruz” derken, kursa kendisini geliştirmek amacıyla katıldığını söyleyen ev kadını Hazal Eroğlu, “Yaşlılara nasıl bir bakım yapılması gerektiğini öğrenmek için kursa geliyorum. Yaşlılara bakımla ilgili her konuda bilgiyi bize öğretiyorlar” diye konuştu.

Babasının kanser hastası olması nedeniyle onunla ilgilenmek için bu kursa katıldığını söyleyen Engin Kantarcıoğlu da “Yaşlıların hem bakımı hem temizliği hem de beslenmesi ile ilgili eğitim veren hocalarımız var. Bu tür eğitimlere destek verildiği sürece gençlerimiz ne işsiz kalır ne de herhangi bir sorun yaşar. Aldığım eğitimlerle hem babama bakacağım hem de şu anda iş bakmak zorunda kaldığım için faydalanacağım” ifadelerini kullandı.