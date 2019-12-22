Mersin'de hava s?cakl??? 18 dereceyi buldu, vatanda?lar denize girdi

Mersin'in Erdemli il?esinde hava s?cakl??? sahil kesiminde 18 dereceyi bulurken, vatanda?lar denize girdi.

Erdemli'de son bir haftad?r sahilde hava s?cakl??? 18 ile 20 derece aras?nda, mevsim normallerinin ?zerinde seyretti. Vatanda?lar d?nyaca me?hur Kayac? Vadisi'nden gelen Limonlu ?ay?'n?n Akdeniz ile bulu?tu?u sahilde g?zel havan?n tad?n? ??kararak denize ve dereye girdi. ?nce Limonlu ?ay?'n?n so?uk sular?na kendilerini b?rakan vatanda?lar, ard?ndan Akdeniz'in ?l?k sular?nda y?zd?. Sahilde y?zen Mehmet Aslan, "?uanda bulundu?umuz yer Limonlu ?ay?, Kayac? Vadisi'nden gelen suyla Akdeniz'in birle?ti?i yer. D?nyaca ?nl? bir yer. Havalar?n mevsim normallerinin ?zerinde gitmesiyle bir haftad?r denize ve ?rma?a giriyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Metin Bilyeli de, "Sular?m?z?n berrakl???, g?zelli?i tam bir do?a harikas?. Dere ?ok so?uk, deniz suyu her zaman s?cakt?r. ?uan T?rkiye'nin cennet mekan?nday?z" diye konu?tu.

Sezgin Dolunay ise, "?ok g?zel bir havam?z var. Bir hafta, 10 g?nd?r hep b?yle ge?iyor. Gen?lerimiz geziyor, aileler piknik yap?yor. Biz ayn? ?ekilde y?r?y?? yap?yoruz, hem pikni?imizi yap?yoruz" ?eklinde konu?tu.