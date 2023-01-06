Mersin'de 'Her Ay Bir Branş Tanıtım Projesi' tanıtıldı

Mersin'de her ay bir spor branşının tanıtımının yapılacağı 'Her Ay Bir Branş Tanıtım Projesi' basın lansmanı Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mersin Jimnastik Salonundaki programda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, proje ile branş bazında yapılan sporları ön plana çıkarıp, tanıtımını yaparak özellikle çocuklar ile gençlerin ilgi ve yetenek alanlarına göre bu spor dallarına yönelmelerini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu ay 'bocce' sporuyla başladıklarını ifade eden Pehlivan, "Ama voleyboldan, basketbola, satrançtan, tenise, yelkenden, sualtı sporlarına kadar birçok branşta yıl boyunca çalışmalarımız olacak. Belirlenen 12 branştan her birinin tanıtımı, belirtilen ay içerisinde ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle bütün ilçelerimizde, okullarımızda ve spor kulüplerimizde yapılacak" dedi.

"210 bini aşkın lisanslı sporcumuz var"

Mersin'de 2013 yılında Akdeniz Oyunları yapıldığını ve o süreçte bir çok yatırım gerçekleştirildiğini hatırlatan Pehlivan, "Bugün tesis sayımız 100'e ulaştı. Yerel yönetimlerimizin de kazandırdığı tesisler var. Bu tesislerde sadece gençlerimize değil, bütün hemşerilerimize ve sporseverlere hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yetenek tarama çalışmaları, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) dediğimiz olimpiyatlara hazırlama çalışmaları ve spor branşlarında kurslarımız var. İl genelinde 56 branşta spor hizmeti veriyoruz. İlimizde lisanslı sporcu sayımız 210 bini aşmış durumdadır. Bunların önemli bir kısmı değişik branşlardaki sporları aktif olarak gerçekleştiriyorlar. Sporcularımız, 2022 yılında, uluslararası yarışmalarda 10'u altın olmak üzere 20 madalya; ulusal yarışmalarda da, 38'i altın olmak üzere de 85 madalya kazandılar" ifadelerini kullandı.

"Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz"

Mersin olarak ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Pehlivan, "Örneğin jimnastikte dünya şampiyonası ilimizde yapıldı. Sporcularımız altın madalya kazandı. En son Bocce Dünya Şampiyonası yapıldı. 37 farklı ülkeden 400'ün üzerinde sporcuları ağırladık. Burada da bir milli sporcumuz altın madalya kazandı. Bu madalyalar devletimiz ve milletimiz adına hepimizi gururlandırıyor. İlimizin gençlerini ve ailelerini özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü spor her yaşta yapılabilecek bir aktivitedir. Hele ki yeteneklerin keşfedilip ortaya çıkartılması ve bunun devamlılığının sağlanması konusunda, ailelerin tavrı önem arz ediyor. Eğer onlar çocuklarının, derslere devam ederken, değişik branşlarda spor yapmalarını teşvik ederlerse inanıyorum ki hem lisanslı sporcu sayımız artacak hem de değişik branşlarda başarılı sporcularımızın da sayısı artacaktır. Bu sporcularımız ilimizin ve ülkemizin göğsünü kabartmaya, ülkemizi uluslararası arenada gururlandırmaya, bayrağımızı gönderde dalgalandırmaya devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Mersin Valiliği olarak geçtiğimiz ay 'Kötü Alışkanlıklara Ret; Sporla, Sağlıklı Yaşama Evet' kampanyası düzenlediklerini vurgulayan Pehlivan şunları söyledi: "Buradaki gayemiz, sporun insan sağlığına, bedensel ve zihinsel gelişimine, arkadaşlık, kardeşlik ve takım ruhunun gelişmesine kadar birçok faydası olduğunu vurgulamak. Ülke olarak, devlet olarak ve millet olarak, en hayati mücadele sahalarımızdan birisi olan, bağımlılığın her türlüsüne karşı mücadele konusunda da sporun çok ayrı bir önemi ve değeri var. Bu bağlamda en etkin yöntemin hiç temas ettirmemek olduğunu biliyoruz. Çünkü temas ettikten sonra mücadelenin ne kadar zorlaştığının farkındayız. O yüzden biz çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşlarda, sporun değişik branşlarına yönlendirmek suretiyle kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak tutmak istiyoruz. Bu kampanya ile önemli bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum."

Mersin Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Mersin genelinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve her yaşta bireyleri spora teşvik etmek, sporu sevdirmek ve spor branşlarını tanıtmak amacıyla 2023 yılının 'Spor Branşları Tanıtım Yılı' olarak ilan edildiğini de aktardı .